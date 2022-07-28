الجزائر: تعليمات جديدة للبنوك

أصدر بنك الجزائر اليوم الخميس، تعليمات جديدة للبنوك، يؤكد فيها إلزامية تقييم المخاطر المتعلقة بالتجارة الخارجية، وتحديد التدابير الضرورية لتخفيفها.

ونشرت الإذاعة الوطنية، أنه جاء في التعليمة رقم 2 -2022 الموقعة من طرف محافظ البنك المركزي صالح الدين طالب، أنه فيما يخص توطين عمليات التجارة الخارجية، يتعين على البنوك الوسيطة المعتمدة تقييم المخاطر ذات الصلة، مع الأخذ بعين الاعتبار بصفة خاصة نوعية الأطراف التجارية، وتحديد التدابير الكفيلة لتخفيف هذه المخاطر.

ويسري مفعول هذه التعليمة المتعلقة بإدارة مخاطر توطين عمليات التجارة الخارجية، ابتداء من اليوم الخميس.

وذكرت التعليمة بأن النظام رقم 07-01 المؤرخ في 3 فيفري 2007، المعدل والمتمم، المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة على وجه الخصوص، إطار معالجة عمليات التجارة الخارجية التي يتوجب على البنوك الوسيطة المعتمدة احترامها.

وأضافت بأنه"يجب أن تحترم الإجراءات والأنظمة الداخلية للبنوك الوسيطة المعتمدة التي تتجلى فيها الأحكام المنصوص عليها في النظام رقم 07-01 مقتضيات النظام 08-11 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011، والمتعلق بالرقابة الداخلية، لاسيما فيما يتعلق بإدارة المخاطر التي تقع مسؤوليتها على عاتق البنوك الوسيطة المعتمدة".

المصدر: النهار الجزائرية