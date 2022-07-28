بأمر من السيسي.. مصر تطلق إنتاج أسطول من مقطورات السكك الحديد لنقل الغلال

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع في مصر إنتاج عربات سكة حديد مجهزة لنقل الغلال بطاقات نقل كبيرة لتسمح بسرعة نقل وتفريغ سفن نقل الغلال بالموانئ المصرية تفيذا لقرارات الرئيس المصري.

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وسيقوم مصنع سيماف التابع للعربية للتصنيع بتسليم 25 عربة الدفعة الأولي من عربات نقل الغلال إلى هيئة السكة الحديد، يعقبها خلال الأربعة أشهر القادمة تصنيع وإنتاج عدد (50) عربة لاستكمال أسطول نقل الغلال.

وصدر تكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع شركة أباظة لصناعة المقطورات، لتصميم وتصنيع أسطول بري لنقل الغلال من أماكن الحصاد إلي مواقع صوامع الغلال.

المصدر: القاهرة 24