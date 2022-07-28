المستشار النمساوي: حظر الاتحاد الأوروبي للغاز الروسي مستحيل

أعلن المستشار النمساوي، كارل نيهامر، أن حظر الغاز الروسي سيضر الاتحاد الأوروبي نفسه، ووصف هذا الحظر بـ "المستحيل".

كما اعترف نيهامر أن الوضع حول أوكرانيا يظهر أن العقوبات ضد روسيا لا تسير بالسرعة المتوقعة.

وتابع نيهامر، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن النمسا كانت تدعو إلى أن "تلحق العقوبات ضررا أكبر بمن تفرض ضدهم لا بمن يفرضونها"، لهذا فإن الموقف النمساوي يجعل من المستحيل فرض حظر على الغاز الروسي، وقال: "وليس ذلك فقط لأننا، جمهورية النمسا، نعتمد على الغاز الروسي، وإنما بسبب أن الصناعة الألمانية أيضا تعتمد عليه، وإذا فقدت استقرارها، فإن ذلك سيحدث كذلك للصناعة النمساوية".

المصدر: نوفوستي