بولندا: أنفقنا نحو 1% من الناتج المحلي على اللاجئين الأوكران خلال 3 أشهر

أفاد المعهد البولندي للاقتصاد بأنه في الأشهر الثلاثة التي انقضت منذ بدء العملية الخاصة للقوات الروسية أنفقت بولندا نحو 1% من ناتجها المحلي الإجمالي على مساعدة اللاجئين الأوكرانيين.

وقال المعهد في تقرير له: "بلغ إجمالي الإنفاق في بولندا من قبل السلطات العامة والأفراد على مساعدة اللاجئين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب 25.4 مليار زلوتي (5.4 مليار يورو)، وهو ما يعادل 0.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبولندا في عام 2021".

ووفقا للمعهد قد يصل الإنفاق من جهات خاصة (غير حكومية) لهذه الأغراض إلى 10 مليارات زلوتي (2.1 مليار يورو)، وهو ما يمثل 0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وللمقارنة، فقد بلغ الإنفاق الخاص على الأعمال الخيرية في بولندا لعام 2021 بأكمله 3.9 مليار زلوتي بولندي (820 مليون يورو).

وعند إعداد التقرير أخذ معهد الاقتصاد في الاعتبار الأموال التي يتم التبرع بها بشكل مباشر أو من خلال التبرعات الخيرية وكذلك تكلفة شراء الأشياء للاجئين وتكلفة السكن والطعام المقدم لهم وأشكال الدعم الأخرى.

المصدر: نوفوستي