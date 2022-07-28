لبنان.. شاب يرمي ثمن الخبز أرضا ويبكي قهرا: "عمرنا ما ناكل" (فيديو)

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشاب لبناني يقوم برمي ثمن الخبز أرضا أمام أحد الأفران، بينما يقف آخرون في الطوابير للحصول على ربطة خبز.

وقال الشاب في الفيديو: "أنظروا إلى الناس كيف تقف.. سيقومون بذبح بعضهم البعض من أجل الحصول على الخبز.. عمرنا ما ناكل.. إلنا مستقبل كتير بلبنان".

ابن الـ 16 عاماً يرمي باكياً ثمن الخبز أرضاً أمام أحد الأفران: عمرنا ما ناكل.. إلنا مستقبل كتير بـ لبنان! pic.twitter.com/LlfekSyULj — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) July 27, 2022

وعلق أحد الأشخاص على الفيديو قائلا: "إذا حدا سألكن: شو تعريف الدولة الفاشلة؟ فرجو هالفيديو".

اذا حدا سألكن: شو تعريف الدولة الفاشلة؟

فرجو هالفيديو #خرا_عهيك_جمهوريةhttps://t.co/9deD4lRn5U — Ric (@Ricardos_Zahle) July 28, 2022

وكتب آخر: "مستوى الاجرام الي صار فينا بفوق الخيال".

مستوى الاجرام لي صار فينا بفوق الخيال https://t.co/5rkVw2IoI3 — Tarek Araji (@TarekAraji4) July 27, 2022

وقالت إحدى المغردات: "عمره 16 سنة ببلد عادي مفروض أقصى همومه يكون يلعب هو ورفقاته او اذا زبتط ضهرته مش همه يجيب خبز !! كتير قهر".

عمره ١٦ سنة ببلد عادي مفروض اقصى همومه يكون يلعب هو ورفقاته او اذا زبتط ضهرته مش همه يجيب خبز !! كتير قهر https://t.co/xWcsCodcLB — Jana🫶🏻 (@_J_a_n_a_2_4) July 27, 2022

يذكر أن أزمة الطحين تزداد تفاقما مع استمرار إقفال سبع مطاحن من أصل 11 مطحنة، بسبب نفاد القمح المدعوم وعدم استجابة وزارة الاقتصاد والتجارة لطلب النقابة بإصدار أذونات تسليم الطحن للأفران تحدد اسم المطحنة وكمية الطحين المخصصة لكل فرن.

المصدر: RT