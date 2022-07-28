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لبنان.. شاب يرمي ثمن الخبز أرضا ويبكي قهرا: "عمرنا ما ناكل" (فيديو)

مال وأعمال

لبنان.. شاب يرمي ثمن الخبز أرضا ويبكي قهرا:
AP
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشاب لبناني يقوم برمي ثمن الخبز أرضا أمام أحد الأفران، بينما يقف آخرون في الطوابير للحصول على ربطة خبز.

وقال الشاب في الفيديو: "أنظروا إلى الناس كيف تقف.. سيقومون بذبح بعضهم البعض من أجل الحصول على الخبز.. عمرنا ما ناكل.. إلنا مستقبل كتير بلبنان".

وعلق أحد الأشخاص على الفيديو قائلا: "إذا حدا سألكن: شو تعريف الدولة الفاشلة؟ فرجو هالفيديو".

وكتب آخر: "مستوى الاجرام الي صار فينا بفوق الخيال".

وقالت إحدى المغردات: "عمره 16 سنة ببلد عادي مفروض أقصى همومه يكون يلعب هو ورفقاته او اذا زبتط ضهرته مش همه يجيب خبز !! كتير قهر".

يذكر أن أزمة الطحين تزداد تفاقما مع استمرار إقفال سبع مطاحن من أصل 11 مطحنة، بسبب نفاد القمح المدعوم وعدم استجابة وزارة الاقتصاد والتجارة لطلب النقابة بإصدار أذونات تسليم الطحن للأفران تحدد اسم المطحنة وكمية الطحين المخصصة لكل فرن.

المصدر: RT

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