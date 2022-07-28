استطلاع: 36% من البريطانيين "يعانون ماديا"

وجد مرصد الثروة والرفاهية في بريطانيا في استطلاع للرأي أن حوالي 38٪ من الناس قالوا إنهم قلقون بشأن أوضاعهم المالية، فيما كشف 36% أنهم يعانون ماديا.

وحسب الاستطلاع فإن حوالي 4 من كل 10 نساء يعانين ماليا (41%)، و3 من كل 10 رجال (30%).

وبشكل عام، قال أكثر من 36٪ من المشاركين في الاستطلاع يعانون ماديا، وهي أعلى نسبة في الاستطلاع الذي يجريه المرصد في الربع السنوي لكل عام، ضمن عينة من 4000 شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وقال حوالي 38٪ إنهم قلقون بشأن الأوضاع المالية، وهي نسبة زادت كل ربع سنة خلال العام الماضي. وأفاد الاستطلاع بأن الآباء الذين لديهم أطفال صغار كانوا أكثر عرضة بمرتين من عامة السكان للقول إنهم تخلفوا عن سداد فواتير الخدمات العامة في الأشهر الثلاثة السابقة.

وأفاد حوالي 7٪ من الأشخاص عموما بأنهم تخلفوا عن سداد الفواتير العامة في الأشهر الثلاثة الماضية، مقارنة بـ 14٪ من الآباء الذين لديهم أطفال صغار في سن 10 أو أقل.

المصدر: "الإندبندنت"