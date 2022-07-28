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انخفاض طفيف بأسعار الغاز في الأسواق الأوروبية!

مال وأعمال

انخفاض طفيف بأسعار الغاز في الأسواق الأوروبية!
Globallookpress
صورة تعبيرية
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انخفضت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الخميس، بنحو طفيف وتم تداول عقود الغاز عند مستوى 2100 دولار لكل ألف متر مكعب.

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أسعار الغاز في أوروبا تحلق!

وكانت أسعار الغاز قد صعدت في تعاملات أمس، إلى مستوى 2500 دولار لكل ألف متر مكعب، لكنها قلصت من الارتفاع عند الإغلاق.

ويأتي الارتفاع في ظل مخاوف من تراجع إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، وبدأت شركة "غازبروم" الروسية اعتبارا من أمس الأربعاء بخفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر مسار "السيل الشمالي-1"، وذلك بعد توقف توربين آخر عن العمل بسبب أعمال صيانة.

وتعرقل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا أعمال صيانة توربينات "سيمنس" المثبتة على خط أنابيب "السيل الشمالي-1" (أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق)، ما يؤدي إلى انخفاض حجم الإمدادات.

المصدر: RT + برايم

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