كيف كان أداء الاقتصاد الروسي في النصف الأول من 2022؟

انخفض الاقتصاد الروسي في يونيو 2022 بنسبة 4.9% على أساس سنوي وتراجع بنسبة 4% على مدى 6 أشهر من 2022 وجاء ذلك بمراجعة وزارة التنمية الاقتصادية "حول الوضع الحالي في الاقتصاد الروسي".

ووفقا لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية فقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في يونيو 2022 بنسبة 4.9% على أساس سنوي، وعند مقارنة أداء الاقتصاد الروسي في 2020 خلال الجائحة نجد أن الاقتصاد الروسي في يونيو 2022 تراجع بوتيرة أقل من الجائحة.

وأفادت الوزارة الروسية بأن النشاط الاقتصادي في شهر يونيو 2022 كان دعوما بتحسن أداء الصناعة الاستخراج، إلى جانب نمو الزراعة.

وأشارت الوزارة الروسية إلى أن معدل البطالة في روسيا بقي في يونيو 2022 عند أدنى مستوياته التاريخية وذلك للشهر الثاني على التوالي عند 3.9% من القوة العاملة.

المصدر: لينتا.رو