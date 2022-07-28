الهند تشارك بمشروع في مصر باستثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار

وقعت مصر والهند مذكرة تفاهم لإقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، باستثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار وطاقة تصل إلى 220 ألف طن سنويا، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية.

وقال بيان لمجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، إن شركة "رنيو باور برايفت ليمتد" الهندية ستبني مصنعا لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات تبلغ 8 مليارات دولار وبطاقة إنتاجية 20 ألف طن سنويا، وهو معدل قابل للزيادة إلى 220 ألف طن سنويا، عبر الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف البيان أنه من المقرر تنفيذ المشروع على مراحل، تبدأ بمرحلة تجريبية لإنتاج 20 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأخضر، على أن يتم التوسع في المرحلة الأولى لإنتاج 200 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأخضر.

وصرح وزير الكهرباء والطاقة والمتجددة المصري محمد شاكر بأنه "سيتم تحديد مواقع الطاقة المتجددة من قبل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وفقاً للقواعد والإجراءات واللوائح المعمول بها، وسيتم نقل كميات الطاقة المنتجة من خلال شبكة الكهرباء الوطنية التي تديرها الشركة المصرية لنقل الكهرباء".

المصدر: RT