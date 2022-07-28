شركة مسجلة في الإمارات تشارك في مشروع كبير للغاز في القطب الشمالي

تعتزم شركة الطاقة الروسية "نوفاتيك" نقل أعمال تنفيذ منشآت لمشروع الغاز المسال في منطقة القطب الشمالي "أركتيك للغاز المسال 2" إلى مقاولين جديدين، أحدهما شركة مسجلة في الإمارات.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة "كوميرسانت" الروسية نقلا عن مصدر مطلع على مسار تنفيذ المشروع الكبير في مجال الغاز المسال.

وذكرت الصحيفة أن "نوفاتيك" تخطط لنقل تنفيذ بناء مرافق للخطين الأول والثاني من مصنع الغاز الطبيعي المسال إلى مقاولين جديدين بعد تعليق شركات مشاركتها في المشروع بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وقالت الصحيفة، إن الشركتين الهندسيتين Technip و Saipem علقتا العمل في المشروع بسبب مخاطر العقوبات، ولذلك سيتم نقل العمل إلى مقاولين جديدين وهما Nova energies وGreen Energy Solutions LLC المسجلة في الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: برايم