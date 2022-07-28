 تلغراف: مشاكل الكهرباء في بريطانيا قد تبدأ هذا الشتاء

قالت صحيفة Telegraph، إنه قد تظهر فترات متوترة في مجال توفير الكهرباء هذا الشتاء في حالة انخفاض إمدادات الطاقة من روسيا.

ونقلت الصحيفة عن شركة National Grid المشرفة على تشغيل شبكة الطاقة البريطانية: "في توقعاتها السنوية عن توريد الكهرباء للمستهلكين في فترة الشتاء، تعلن National Grid، أنها تتوقع هذا الشتاء استخدام الكابلات البحرية التي تحمل الطاقة الكهربائية من القارة، لكنها حذرت من فترات متوترة في أوائل ديسمبر حتى مع هذا الدعم".

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ولا حظت الصحيفة، أن "بريطانيا ستعتمد أكثر فأكثر على مصادر الطاقة المستوردة لمواصلة الإضاءة هذا الشتاء".

يوم أمس الأربعاء، قالت صحيفة The Times، نقلا عن توقعات شركة الاستشارات BFY، إن فواتير الطاقة في المملكة المتحدة قد تصل إلى مستويات قياسية بحلول أوائل العام المقبل.

تشهد أسعار بيع الغاز في بورصات أوروبا نموا سريعا منذ بداية الأسبوع، وذلك بعد أن أعلنت شركة "غازبروم" يوم الاثنين أنها ستوقف تشغيل توربين آخر من ضواغط "سيمنس"في محطة الضخ "بورتوفايا"، ونتيجة لذلك لن تغطي عمليات التسليم عبر خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، اعتبارا من 27 يوليو أكثر من 33 مليون متر مكعب في اليوم.

وبالفعل، باتت عمليات التسليم في ذلك اليوم أقل من 20٪ من الطاقة القصوى لخط الأنابيب.

المصدر: نوفوستي