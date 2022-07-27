رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: التضخم في البلاد مرتفع للغاية

أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، اليوم الأربعاء، أن التضخم في البلاد مرتفع للغاية، مبررا بذلك قرار رفع سعر الفائدة مرة جديدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وقال باول في تصريح إن رفع سعر الفائدة "بشكل غير عادي"، يمكن أن يكون ضمن محاولات محاولات الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة أقوى زيادة في التضخم منذ أكثر من أربعة عقود، دون عرقلة أكبر اقتصاد في العالم.

يذكر أن هذه الزيادة هي الثانية على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، ورابع مرة ترفع فيها الفائدة هذا العام، مع تحرك حكام البنك المركزي الأمريكي بقوة لتهدئة أقوى زيادة في التضخم منذ أكثر من أربعة عقود، تجنبا للركود في أكبر اقتصاد في العالم.

هذا وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى البيانات التي تظهر "الإنفاق والإنتاج" أظهرت ضعفا حتى وسط مكاسب قوية في الوظائف.

المصدر: "أ ف ب"