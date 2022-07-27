"غازبروم": شركة "سيمنس" الألمانية لا تقوم بأعمال صيانة محركات لـ"السبيل الشمالي-1"

صرح فيتالي ماركيلوف نائب رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية، بأن شركة "سيمنس" الألمانية لا تقوم بأعمال لصيانة محركات لخط الأنابيب "السيل الشمالي-1".

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وقال المسؤول في مقابلة تلفزيونية اليوم الأربعاء: "هناك مشكلة أخرى تتعلق بمحركات معطلة، التي هي في حالة تعطل قسري في محطة للضغط بسبب أعطال طارئة. شركة "سيمنس" لا تقوم بعمل لإزالة هذه المشاكل".

وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن شركة الطاقة الروسية "غازبروم" تورد الغاز الطبيعي إلى أوروبا بأقصى قدرة تسمح بها الإمكانات الفنية والتقنية.

وتعرقل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا أعمال صيانة توربينات "سيمنس" المثبتة على خط أنابيب "السيل الشمالي-1" (أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق)، ما يؤدي إلى انخفاض حجم الإمدادات إلى أوروبا.

وفي ظل ذلك قفزت أسعار الغاز الطبيعي في تعاملات اليوم الأربعاء بأكثر من 12%، مع سعي الدول الأوروبية لتقليص استهلاك الغاز بنحو 15% في الفترة من أغسطس 2022 حتى نهاية مارس 2023.

المصدر: نوفوستي + برايم