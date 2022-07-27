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بالمشاركة مع إيران.. روسيا تخطط لتصدير الوقود الأزرق إلى دولة خليجية

مال وأعمال

بالمشاركة مع إيران.. روسيا تخطط لتصدير الوقود الأزرق إلى دولة خليجية
صورة تعبيرية
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صرح وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، اليوم الأربعاء، بأن الجانب الإيراني يخطط لتنفيذ مشروع مشترك مع روسيا لتصدير الغاز إلى سلطنة عمان وباكستان.

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ونقلت وكالة "تسنيم" عن الوزير الإيراني قوله: "بالنظر إلى المفاوضات مع شركة "غازبروم" الروسية وإبرام المذكرة معها، فقد تقرر بالاشتراك (مع روسيا) تنفيذ مشروع لتزويد عُمان وباكستان بالغاز".

ووفقا للوزير فإن "المفاوضات جارية مع الجانب الروسي بشأن تطوير الحقول النفطية (الإيرانية) وتنفيذ مشاريع الغاز المسال وتبادل إمدادات الغاز والمنتجات البترولية والبيع المشترك للنفط الخام وصادرات الغاز".

وأضاف "أنا متأكد من أنه بفضل إرادة وقدرات إيران وروسيا، وهما عملاقا الطاقة في العالم، سنكون قادرين على فعل الكثير لصالح بلدينا".

وفي 19 يوليو 2022، وقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية و"غازبروم" الروسية في طهران مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستراتيجي، تنطوي على استثمارات في قطاع الطاقة الإيراني تبلغ قيمتها الإجمالية بنحو 40 مليار دولار.

المصدر: تاس

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