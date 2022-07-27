 
مباشر

العملة الأوكرانية تواصل الانخفاض

مال وأعمال

العملة الأوكرانية تواصل الانخفاض
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/thzb

انخفض سعر صرف العملة الأوكرانية "هريفنا" مقابل الدولار في محلات الصرافة في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، وبيع الدولار بسعر 40 هريفنا، وفقا لما نشرته صحيفة "الأخبار الأوكرانية".

إقرأ المزيد
المركزي الأوكراني يخفض سعر عملة البلاد بنحو 25% أمام الدولار
المركزي الأوكراني يخفض سعر عملة البلاد بنحو 25% أمام الدولار

وكتبت الصحيفة الأوكرانية أن "سعر بيع الدولار في مكاتب الصرافة في كييف بحلول الساعة 10:37 بالتوقيت المحلي ارتفع بنحو 46 كوبيكا مقارنة بيوم أمس ووصل إلى 40.04 هريفنا، في حين صعد سعر الشراء بمقدار 50.32 كوبيكا إلى 38.9 هريفنا".

وفي 21 يوليو الجاري ، قام البنك الوطني (البنك المركزي) لأوكرانيا بخفض قيمة العملة الوطنية بنسبىة 25% مرة واحدة إلى مستوى 36.6 هريفنا للدولار الواحد.

المصدر: برايم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا