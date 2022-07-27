الإمارات توسع نطاق رحلاتها اليومية إلى تل أبيب

أعلنت شركة "طيران الإمارات" عن توسيع جدول الرحلات اليومية على الخط الجديد بين دبي وتل أبيب، برحلة إضافية يومية ستكون متاحة اعتبارًا من نهاية شهر أكتوبر.

وبحسب البيان الذي أصدرته الشركة، أمس الثلاثاء، سيتم إجراء الرحلة اليومية الإضافية باستخدام طائرة بوينغ 777-300ER حديثة واقتصادية توفر ثلاث درجات للركاب.

وأشار البيان إلى أن زيادة الرحلات الإضافية يأتي عقب استجابة للطلب المتزايد على السفر من وإلى إسرائيل، ويعتمد على نجاح عمليات طيران الإمارات الحالية.

وبحسب مصادر إعلامية، ستوفر الشركة للمسافرين إلى إسرائيل مزيدا من المرونة عند التخطيط لرحلتهم إلى مطار بن غوريون، كما يمكن للعملاء أيضا الاستفادة من شراكة طيران الإمارات "فلاي دبي" عند التخطيط لسفرهم، والتي تتضمن جدولا خاصا للرحلات اليومية.

المصدر: طيران الإمارات