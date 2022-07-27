في اجتماع نادر مع بايدن..رئيس مجموعة "إس كيه" يكشف عن خطة لاستثمار 22 مليار دولار بالولايات المتحدة

في اجتماع نادر مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن.. كشف تشوي تيه وون، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إس كيه" الكورية الجنوبية، عن خطة طموحة لاستثمار 22 مليار دولار إضافي في الولايات المتحدة.

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وقال تشوي للرئيس الأمريكي: "نعلن اليوم عن استثمارات جديدة بقيمة 22 مليار دولار في الولايات المتحدة..هذا يعني أن مجموعة إس كيه ستستثمر هنا ما يقرب من 30 مليار دولار في المستقبل، مع التوسع في إعلاننا الأخير عن استثمار 7 مليارات دولار في بطاريات السيارات الكهربائية"، حيث عقد بايدن اجتماعا فرديا (افتراضيا عن بعد) غير عادي إلى حد ما مع رئيس مجموعة "إس كيه" في البيت الأبيض، وشاركت فيه أيضا وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، بحسب "يونهاب".

وأوضح تشوي أن "إس كيه" ستنفق 15 مليار دولار لتعزيز النظام البيئي لأشباه الموصلات، بما في ذلك برامج البحث والتطوير والمواد ومنشآت التعبئة والتغليف والاختبار المتقدمة.

ويحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، قال تشوي في الاجتماع: "قاتلت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة جنبا إلى جنب خلال الصراع الرهيب (يقصد في الحرب الكورية)، والآن تعملان جنبا إلى جنب لبناء التقنيات والبنى التحتية التي ستدعم اقتصاد القرن الحادي والعشرين حول العالم..تعاوننا سيجعل سلسلة التوريد في كلا بلدينا أكثر مرونة في التقنيات الحيوية، إذ أن "إس كيه" سوف تستثمر 5 مليارات دولار في الطاقة الخضراء - وهو مجال رئيسي لمحركات النمو المستقبلية لـ"إس كيه" - مثل الهيدروجين الأخضر ومكونات البطاريات وإعادة التدوير وأنظمة شحن المركبات الكهربائية والمفاعلات المعيارية الصغيرة".

كما سيتم إنفاق بقية الاستثمار على تعزيز تفوقها في قطاعات العلوم الحيوية والصيدلة الحيوية في السوق الأمريكية، بما في ذلك تطوير العلاج للخلايا والعلاج الجيني.

من جهته، أشاد بايدن بالخطة الاستثمارية للمجموعة الكورية الجنوبية، مشيرا إلى أنها "ستخلق حوالي 16000 وظيفة جديدة في الولايات المتحدة في السنوات الثلاث المقبلة".

وتابع بايدن: "لقد خصصت "إس كيه" بالفعل 30 مليار دولار في الاستثمار هنا، واليوم تعلن عن 22 مليار دولار أخرى، بالإضافة إلى ذلك سيؤدي ذلك إلى زيادة القوى العاملة في الولايات المتحدة من 4000 إلى 20000 عامل بحلول عام 2025".

وأكمل: "إعلان اليوم هو أيضا دليل على عودة الولايات المتحدة للعمل مع حلفائها".

هذا وطلب بايدن خلال الاجتماع الافتراضي، المشورة من تشوي حول طرق جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى الولايات المتحدة، حيث سلط تشوي الضوء على "الحاجة إلى المزيد من العمال المدربين مع مجموعة المهارات المناسبة الذين يمكنهم العمل في الصناعات عالية التقنية مثل أشباه الموصلات وبطاريات السيارات الكهربائية".

وأجاب بايدن: "أحد الأشياء التي وعدت بأننا سنفعلها هو أننا سنواصل الاستثمار في الجانب التعليمي".

وكان تشوي، رئيس ثاني أكبر مجموعة صناعية في كوريا الجنوبية، بعد "سامسونغ"، قد أعلن العام الماضي أن "إس كيه" تخطط لاستثمار 52 مليار دولار في الولايات المتحدة حتى عام 2030.

المصدر: "يونهاب"