بكين تعرب عن معارضتها الشديدة للمحاولات الأمريكية لفرض عقوبات على مبيعات النفط الروسي للصين

أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، عن معارضتها الشديدة للمحاولات الأمريكية لفرض عقوبات على إمدادات النفط الروسية للصين.

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وجاء التصريح تعليقا على مشروع قانون قدمه ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات على مبيعات النفط الروسية للصين، حيث اعتبروا أن شراء بكين النفط من موسكو يعني "دعم روسيا" في عمليتها العسكرية بأوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في إفادة صحفية اليوم، إلى أن التعاون بين بكين وموسكو لا يستهدف أطرافا ثالثة ولا يتأثر بالعوامل الخارجية، وقال الدبلوماسي الصيني: "نعارض بشدة العقوبات الأحادية غير القانونية وتطبيق الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية".

وشدد على أن "الصين تجري تعاونا تجاريا واقتصاديا طبيعيا مع روسيا على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة، ولا يجري توجيهه ضد أطراف ثالثة ولا يتأثر بالتدخل الخارجي".

المصدر: نوفوستي