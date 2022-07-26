الإدارة الأمريكية لا تخطط لمواصلة بيع النفط من الاحتياطي الاستراتيجي بعد الموعد المحدد

أكد البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية لا تخطط لمواصلة بيع النفط من الاحتياطي الاستراتيجي بعد الموعد الذي حدده الرئيس جو بايدن، والذي ينتهي في مارس المقبل.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض، برايان ديز، بهذا الصدد: "حتى هذا اليوم لا نخطط لمواصلة القيام بذلك. نحتاج إلى أن يضمن القطاع الخاص الإنتاج. وهذه الموارد متوفرة لدينا، وهي تلعب دورا مهما، لكن هذا ليس من المقرر أن يكون حلا دائما".

وأعاد ديز إلى الأذهان أن بايدن وقع في أواخر مارس الماضي مرسوما، يلزم وزارة الطاقة ببيع مليون برميل من النفط يوميا في غضون 180 يوما من أجل خفض أسعار البنزين في البلاد.

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وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية أجرت مشاورات مع الشركات النفطية، وطلبت منها زيادة إنتاج النفط.

وأضاف: "سمعنا من العديد من ممثلي القطاع أنهم سيتمكنون من زيادة الإنتاج بقدر مليون برميل في اليوم تقريبا بحلول أكتوبر. ولذلك فإن بيع مليون برميل من النفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي في غضون 6 أشهر يجب أن يكون بمثابة الجسر إلى الفترة المذكورة. وهذا لا يزال هدفنا".

المصدر: تاس