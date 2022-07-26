"مايكروسوفت" تخسر 126 مليون دولار بسبب قرار مغادرة روسيا

واجهت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تكاليف تشغيل بقيمة 126 مليون دولار، بسبب قرار مغادرة السوق الروسية، وفق ما جاء في التقرير المالي للشركة للربع الماضي من العام.

وفي وقت سابق، قالت م"يكروسوفت" إنها ستواصل تقليص عملها في روسيا حتى تقلل من وجودها إلى الحد الأدنى أو تلغيه تماما. وجاء في البيان الذي صدر يوم الثلاثاء: "نتيجة لذلك، سجلنا تكاليف تشغيل بقيمة 126 مليون دولار تتعلق بالديون المعدومة، وانخفاض قيمة الأصول، ومدفوعات نهاية الخدمة".

ووفقا للتقرير، بلغت الإيرادات الفصلية للشركة 51.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي. وبلغ صافي دخل مايكروسوفت 16.7 مليار دولار، بزيادة 2% على أساس سنوي.

وفي نهاية مارس، أعلنت م"يكروسوفت" أنها لن تعلق التعاون مع العملاء من روسيا، وستواصل العمل مع المدارس والمستشفيات الروسية وعدد من المنظمات الأخرى. ومنذ يونيو، عند محاولة تثبيت Windows 11 وWindows 10 من روسيا من موقع الشركة على الانترنت، يحدث خطأ. ولم تعلق الشركة على هذه المسألة.

المصدر: تاس