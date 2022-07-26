صندوق النقد الدولي: المملكة المتحدة تتجه نحو أبطأ نمو لدول مجموعة السبع في عام 2023

حذر صندوق النقد الدولي من أن المملكة المتحدة تستعد لأبطأ نمو لأغنى اقتصادات مجموعة السبع G7، في العام المقبل 2023.

وتوقع الصندوق أن يتراجع ​​النمو في المملكة المتحدة 0.5٪ في عام 2023، وهو أقل بكثير من توقعاتها في أبريل البالغة 1.2٪، مبينا أن الاقتصاد العالمي انكمش للمرة الأولى منذ عام 2020، متأثرا بالحرب في أوكرانيا وفيروس كورونا.

وقال إنه "مع توقف النمو في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين وأوروبا، فإن العالم ربما يتأرجح قريبًا على حافة ركود عالمي"، كما خفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي لعام 2022 إلى 3.2٪.

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية في بيان: "نعلم أن الناس يشعرون بتأثير ارتفاع الأسعار، الناجم عن عوامل اقتصادية عالمية"، مبينا أن "المساعدة المقدمة للعائلات تشمل 400 جنيه إسترليني من فواتير الطاقة بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية شخصية تصل قيمتها إلى 330 جنيها إسترلينيا سنويا".

المصدر: BBC