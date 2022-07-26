مصر.. ارتفاع كبير في أسعار أهم منتجات يستخدمها المصريين

كشف رئيس شعبة الألبان بغرفة الإسكندرية التجارية عادل غباشي، ارتفاع أسعار الألبان ومنتجات الألبان بنسبة 20% في الأسواق.

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وأوضح رئيس شعبة الألبان بغرفة الإسكندرية التجارية أن الأمراض التي أصابت المواشي، تسببت في زيادة أسعار منتجات الألبان بالأسواق.

وأضاف رئيس شعبة الألبان بغرفة الإسكندرية التجارية، أن عددا كبيرا من المواشي في جميع المحافظات أصيبت بأمراض، تسببت في خسائر فادحة لأصحاب المزارع في مصر.

وأوضح غباشي أن عدد المواشي قل بنسبة كبيرة في المزارع، وترتب على ذلك تراجع إنتاج اللبن في المزارع الموجودة في مصر، مشيرًا إلى أنه بعد انخفاض معدل إنتاج الألبان، ارتفعت الأسعار في مصر بنسبة 20%.

وأكد أنه مع مرور تلك الأزمة التي تلاحق المواشي، وزيادة الإنتاج في المزارع، سوف تتراجع أسعار منتجات الألبان مرة أخرى.

وذكر غباشي أن سعر كيلو اللبن البقري والجاموسي ارتفعا بنحو 1 جنيه، ليسجل كيلو البقري 7 جنيهات، والجاموسي 15 جنيها؛ كما ارتفعت أسعار الجبن والسمن، لتسجل صفيحة الجبن 750 جنيهًا، وصفيحة السمن ألف جنيه بالأسواق.

وتراوحت أسعار اللبن ومنتجاته في الأسبوع الثالث من الشهر الماضي، حيث سجل سعر كيلو اللبن الجاموسي بين 14 و16 جنيهًا، وتراوح سعر اللبن المعبأ بين 19 و20 جنيهًا للتر، وتراوحت الجبنة الفيتا بين 8 إلى 10 جنيهات للربع كيلو، و35 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الجبنة البيضاء الطرية بين 48 و58 جنيهًا للكيلو، والجبنة البيضاء الناشفة تراوحت بين 50 و60 جنيهًا للكيلو، والجبنة التركي تراوحت بين 98 و120 جنيهًا للكيلو.

المصدر: القاهرة 24