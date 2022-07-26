المعهد الكوري الجنوبي للأمان النووي يفوز بعقد مشروع الدعم الفني لمفاعل الأبحاث السعودي

أوضحت لجنة الأمان والسلامة النووية أن المعهد الكوري الجنوبي للأمان النووي (KINS) التابع لها يباشر مشروع دعم الإجراءات والتقنيات المتعلقة بالمفاعلات البحثية النووية للسعودية.

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وأفادت اللجنة بأن المعهد "KINS"، أبرم اتفاق المشروع بقيمة نحو مليونين و300 ألف دولار بعد مشاركته في المناقصات الدولية حول "مشروع تطوير الإجراءات التنظيمية والدعم الفني لمفاعل الأبحاث"، التي أعلنت عنها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية، وبموجب هذا الاتفاق، سيتم تقديم الدعم إلى السعودية على غرار تطوير إرشادات ترخيص مفاعل الأبحاث، والإجراءات التنظيمية لكل مرحلة من المراحل والتشغيل التجريبي بعد الإنشاء، وتقديم تدريبات وإيفاد القوى العاملة السعودية لتقوية قدراتها الرقابية وغيرها.

كما أنه سيتم تطوير الإجراءات التنظيمية المتعلقة باستيراد وتصدير ونقل وشحن الوقود النووي بالتعاون مع المعهد الكوري للتحكم بالطاقة الذرية والتكنولوجيا (KINAC)".

تجدر الإشارة إلى أن السعودية تنشئ مفاعل الأبحاث منذ نوفمبر عام 2018 بعد استيرادها واحدا بسعة (30 كيلوواط) من الشركة العامة للتكنولوجيات النووية والفضاء الأرجنتينية (INVAP).

المصدر: "يونهاب"