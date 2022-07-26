بيع أسهم ساويرس في أكبر الشركات المالية بمصر.. فمن المشتري؟

وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة، التابعة لرجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على بيع حصته البالغة نحو 56% في بلتون المالية القابضة لشركة شيميرا للاستثمار الإماراتية.

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ووفقا لمصادر وكالة بلومبرغ، فستحصل شركة أوراسكوم على نحو 385 مليون جنيه من بيع أسهمها في بلتون، وأغلق سهم بلتون المصرية اليوم على ارتفاع 6% ليصل عند 1.7 جنيه، متجاوزا سعر عرض استحواذ شيميرا بنحو 14%.

وبلغت الخسائر المتراكمة لشركة بلتون 577 مليون جنيه، استنادا إلى قائمة المركز المالي للشركة حتى نهاية مارس 2022، كما أن الشركة تتكبد خسائر سنوية منذ 2017 وحتى 2021، ثم تحوّلت إلى ربحية متواضعة في الربع الأول من هذا العام، بلغت 3.8 مليون جنيه.

وتعد شركة بلتون المالية القابضة إحدى أكبر المؤسسات المالية في مصر، ويتبعها نحو 18 شركة متخصصة في نشاط الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات، ويبلغ رأسمالها 891.3 مليون جنيه، موزع على 445.6 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهان للسهم.

وشركة بلتون تأسست كشركة مساهمة مصرية، في مايو عام 2006، وتم إدراج أسهمها في البورصة المصرية في إبريل 2008، ويتمثل النشاط الأساسي الذي تأسست من أجله الشركة في العمل كبنك استثماري في مصر والشرق الأوسط، وتقوم الشركة بتقديم الخدمات المالية والمصرفية والاستثمارية والوساطة في الأوراق المالية.

المصدر: القاهرة 24