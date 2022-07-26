الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية يحذر من استمرار أزمة صناعة الطيران في أوروبا لسنوات

صرح الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، في مقابلة مع "فاينانشال تايمز" بأن وضع النقل الجوي معقد بسبب نقص الموظفين في المطارات، وهو أمر تصعب معالجته في وقت قصير.

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جاء ذلك في المقابلة، التي نشرت اليوم الثلاثاء، 26 يوليو، حيث تابع الباكر أن "أزمة صناعة النقل الجوي الأوروبية، الناجمة عن عواقب جائحة فيروس كورونا عطلت سلاسل التوريد الصناعية، وهو ما سيستغرق سنوات للتعافي"، حيث أشار الباكر إلى أن "أزمة النقل الجوي لن تنتهي غدا، وربما تستمر عامين".

وأضاف الباكر أن "نقص العمالة في أوروبا والتأخير في تسليم الطائرات من الشركات المصنعة، ونقص قطع الغيار، عوامل أثرت جميعا على الخطوط الجوية القطرية".

يشارك الباكر في هذا الرأي، غيوم فوري، الرئيس التنفيذي لاتحاد صناعة الطائرات الأوروبية "إيرباص، أكبر شركة لتصنيع الطائرات في العالم، الذي يعتقد أن "مشاكل توريد المواد الخام والمكونات وقطع الغيار والإلكترونيات سوف تستمر العام المقبل".

وقال الباكر إنه في حالة الخطوط الجوية القطرية، فإن نقص عدد الموظفين في أوروبا هو العامل ذو التأثير الأكبر، في تعطيل الرحلات الجوية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على مركز الشركة في الدوحة. وقد فرض مطار هيثرو(بلندن) هذا الشهر سقفا غير مسبوق لعدد الركاب على شركات الطيران، في محاولة لتجنب المزيد من الاضطرابات، ما أثار رد فعل غاضب من المنافس الإقليمي لطيران الإمارات، المنافس الإقليمي للخطوط الجوية القطرية.

ويشغل الباكر منصب عضو مجلس إدارة مطار هيثرو ممثلا عن صندوق الثروة السيادية القطري، وكمساهم في المطار، وقد انتقد الباكر مطار هيثرو لعدم إعطائه شركات الطيران مزيدا من التحذيرات بشأن سقف عدد الركاب، الذي كان من الصعب "التعامل معه"، إلا أنه تابع أن تلك المشكلات كانت "نظامية" في جميع أنحاء أوروبا، وليس في هيثرو وحده.

وتعد الخطوط الجوية القطرية أكبر مساهم في مجموعة شركات الطيران الدولية IAG، التي تمتلك الخطوط الجوية البريطانية، وهو ما يجعل الباكر شخصية مؤثرة في مجال الطيران في المملكة المتحدة. وقد كان صريحا في انتقاداته السابقة للخطوط الجوية البريطانية، إلا أنه قدم دعمه الكامل للرئيس التنفيذي للشركة، شون دويل، حيث عانت الشركة من بعض أسوأ الاضطرابات هذا الصيف.

ويتابع الباكر: "إن لدى IAG إمكانات هائلة، وأنا على يقين من انهم سوف يتعافون في وقت ليس ببعيد، وسيصبحون أفضل مما كانوا عليه قبل الوباء"، مضيفا: "يجب أن نضع في الاعتبار أنهم يفعلون الكثير لتحسين المعايير والخدمات".

ويتم تداول أسهم IAG الآن بنحو 70% أقل من مستويات ما قبل الوباء، بينما اضطرت الخطوط الجوية البريطانية إلى إلغاء حوالي 30 ألف رحلة هذا العام بسبب مشكلات التوظيف وتعطيل المطارات.

وقد انخرط الباكر في معركة قانونية مع شركة "إيرباص" هذا العام بسبب مزاعم بأن إحدى طائراتها الأكثر مبيعا، A350 عريضة البدن، معيبة بسبب الأضرار التي تلحق بسطحها، وصرح بأن الخلاف، الذي تنظر فيه محاكم لندن، لن يمنعه من شراء المزيد من طائرات "إيرباص" في المستقبل.

وعلى الرغم من الوباء، ومشكلات سلسلة التوريد، أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن أرباح نادرة في الصناعة، بلغت 1.5 مليار دولار في العام الجاري حتى نهاية مارس، مدعومة بعمليات الشحن التي تقوم بها.

المصدر: فاينانشال تايمز