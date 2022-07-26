أسعار الخبز في إسرائيل ترتفع بشكل تدريجي لتصل نسبة غلائها إلى نحو 20% في ديسمبر

أوضحت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن أسعار الخبز في البلاد سترتفع بشكل تدريجي، إلى أن تصل نسبة غلاء الاسعار بديسمبر إلى 20%؜ للخبز العادي، و21% للخبز المشرح، قياسا لسعر الخبز حاليا.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، في بيان له: "اتفق رئيس الوزراء يائير لبيد ووزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا باربيفاي، على تعديل الزيادة في سعر الخبز".

وأضاف البيان: "بعد عدة مناقشات حول هذه القضية، اتفق رئيس الوزراء يائير لابيد ووزيرة الاقتصاد والصناعة أورنا باربيفاي على تخفيف الزيادة في سعر الخبز، سترتفع أسعار ثلاثة أنواع من الخبز تدريجيا":

- يرتفع سعر الخبز المشرح بنسبة 5.5%.

- يرتفع سعر خبز challa (الشلاح) بنسبة 8%.

- يرتفع سعر الخبز العادي بنسبة 5%.

وتمت الإشارة إلى أنه سوف تجري زيادة إضافية في ديسمبر، حيث سترتفع أسعار الخبز المشرح والشلاح حسب ما تحدده لجنة الأسعار، وسيرتفع سعر الخبز العادي بنسبة 21% (15% أقل مما تحدده لجنة الأسعار) لمدة ثلاثة أشهر فقط.

المصدر: RT