أوكرانيا تحصل على قرض من ألمانيا بحجم 7.4 مليون يورو

أعلنت وزارة المالية الأوكرانية أن كييف ستحصل على 7.4 مليون يورو من المؤسسة الألمانية لإعادة الإعمار لمنح قروض لمشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت الوزارة الأوكرانية أن هذا المبلغ يشمل 7 ملايين يورو على شكل قرض و400 ألف يورو بمثابة المنحة. وستحصل أوكرانيا على القرض لمدة 30 عاما مع فترة تسهيلات 10 أعوام.

وأكدت المالية الأوكرانية أن "الأموال سيتم توجيهها من صندوق تطوير الأعمال إلى البنوك الشريكة لتمويل مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالعملة الوطنية".

وأضافت أن ذلك "سيدعم السيولة في المؤسسات المالية وسيسمح لتلك المشاريع بالاستثمار في مشاريع الطاقة الفعالة في ظروف الحرب".

المصدر: تاس