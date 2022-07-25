خبراء يتحدثون لـRT عن حقيقة وجود فجوة عقارية كبيرة في مصر وذروة غير مسبوقة في روسيا

كشف عدد من الخبراء المصريين لـRT عن تطور كبير يشهد القطاع العقاري في مصر وروسيا رغم الأزمات العالمية، حيث تقوم الحكومة بالتوسع في مدن جديدة بعيدا عن القاهرة الكبرى.

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وكشف الخبير العقاري المصري محمود داوود أن السوق العقاري في مصر أصبح الآن يتميز بقدر كبير من التنوع، وهو ما انعكس بشكل واضح في تنمية مناطق أخرى جديدة، والتوسع بعيدا عن مناطق القاهرة الكبرى من خلال توجه الدولة نحو الاستثمار في محافظات الصعيد والمدن الجديدة كالمنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وغيرها من المدن الجديدة السياحية كمدينة الجلالة والتي تنطوى على قدر كبير من الفرص الاستثمارية الواعدة.

وأشار في تصريحات لـRT إلى أن هذا بالإضافة إلى ما تم تقديمه من منتجات عقارية متنوعة كالمباني الإدارية والتجارية والتعليمية والصحية وعدم الاكتفاء بالمنتج السكني فقط، وهو ما جعل السوق العقاري المصري الآن واحدا من أقوى وأكبر الأسواق عالميا، نظرا لما يتمتع به من مقومات عديدة لعل من أهمها أن الطلب على المنتجات العقارية بكل صورها مدفوعا بقوة شرائية كبرى ناتجة عن الزيادة السكانية الكبيرة والمقدرة بحوالي 100 مليون نسمة، وهو ما يجعل الطلب في السوق العقاري المصري حقيقيا وليس كما يقال إن هناك احتمال حدوث فجوة عقارية قريبا.

وتابع: "الدولة المصرية نجحت بقوة خلال 4 أعوام الماضية، في إطلاق خطة التنمية الشاملة في مصر من أجل استيعاب الزيادة السكانية وزيادة فرص العمل، وذلك من خلال تنفيذ شبكة واسعة من الطرق وبنية تحتية ضخمة وتدشين مجموعة من المدن السكنية والسياحية الجديدة العملاقة والتي يتم تنفيذها منذ اللحظة الأولى وفقًا لقواعد اقتصادية مختلفة تتناسب مع طبيعة كل مدينة، وذلك لتلافي أخطاء ومشاكل المدن السابقة وهو ما ينصب في المقام الأول في تحقيق تنمية شاملة مستدامة".

ونوه بأن اتجاه الدولة نحو إحداث نهضة اقتصادية عمرانية يعتبر قرارا استراتيجيا، بجانب أنه قرارا اقتصاديا لمضاعفة الرقعة العمرانية من 7% إلى 14% بحلول عام 2050.

من جانبه، يرى الباحث الاقتصادي المصري أحمد أبو علي أن القطاع العقاري في روسيا يشهد حركة تنموية كبيرة، حيث بلغ حجم الاستثمارات في العقارات بروسيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مستوى 281 مليار روبل (نحو 3.2 مليار يورو)، وهو أعلى مستوى في تاريخ روسيا.

ووفقا للباحث المصري فقد بلغ حجم الاستثمارات في العقارات في روسيا في العام 2022 مستويات قياسية مقارنة بالأعوام 2016 و2017، حينها وصلت الاستثمارات مستوى 305 مليارات روبل (قرابة 3.5 مليار يورو)، كما أنه من المتوقع أن حجم الاستثمارات بالقطاع العقاري الروسي سيصل في نهاية 2022 إلى مستوى 350 - 390 مليار روبل (حوالي 4 - 4.5 مليار يورو)، وهو ماقد يكون سببا قويا في فتح آفاق مشتركه للتعاون المصري الروسي في مجال الاستثمار العقاري بما يحقق المصلحة التنموية والاستثمارية المشتركه للبلدين، ولعل ذلك ما سيكون دافعا نحو تعزيز الشراكة المصرية الروسية في مجال الاستثمار العقاري.

وتابع: "مصر خطت خطوات حثيثة على مدار السبع سنوات الأخيرة نحو النهوض بالمنظومة العقارية والارتقاء بمستوى المشروعات في المدن الذكية والمستدامة، كما أن مصر نجحت في تحقيق قفزات متلاحقة في الإصلاح أبرزها إنفاق نحو 143 مليار دولار على مشروعات البنية التحية بما يعادل 2.3 تريليون جنيه مصري خلال السنوات السبع الأخيرة، ونحن ندرك أن البنية التحتية عامل تمكين رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، كما وصلت استثمارات الطرق والجسور إلى أكثر من 1.8 مليارات دولار في السنوات الثلاث الأخيرة ضمن مشروع متكامل يستمر تنفيذه خلال 3 سنوات بميزانية قدرها 11 مليار دولار".

ونوه بأنه بالإضافة إلى تنفيذ أكبر مشروع للقطار السريع بقيمة 23 مليار دولار، ومشروع المونوريل بتكلفة 3.5 مليار دولار، كما أن القطاع العقاري في مصر يتمتع بمزايا وحوافز جعلته بمثابة الوجهة الأولى لمن يدقق في التفاصيل الصغيرة التي تأخذه إلى عالم متميز من المنتج عالي الجودة مضمون النجاح وتحقيق أكبر عائد من خلال الراغبين في العقار المتنوع والفرص المرنة للتسويق بشرط أن يتمتع من يقترب من الاستثمار في هذا القطاع بقدرات تنافسية تؤهله لفهم السوق ومتابعة أبعاده وتلبية الطلب.

ويرى الخبير العقاري المصري هشام الفولي أن التحسن القوي في العلاقات بين مصر وروسيا على الصعيد السياسي والاقتصادي، قد يكون دافعا قويا نحو إنجاح فكرة الشراكة المصرية الروسية في مجال الاستثمار العقاري، وكذلك قد يفتح الباب نحو فتح آفاق أوسع للاستثمار العقاري الروسي للدخول للسوق العقاري المصري، خاصة في المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين، واستقطاب الاستثمارات الروسية داخل القطاع العقاري في مصر.

وتابع: "قد يزداد جم الاستثمار في العقارات في روسيا بحلول نهاية عام 2022 بنسبة 16% بالمقارنة مع2021، وقد يصل إلى 330 مليار روبل.

ونوه بأنه: "في نهاية عام 2022، قد تتجاوز حجم الاستثمارات في العقارات في روسيا قيم الذروة السابقة لعامي 2016 و2017".

وأشار إلى أنه لا شك أن الأزمة الحالية التى يعيشها العالم بصفة عامة وتشهدها روسيا خاصة نتيجة تداعيات الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار العالمية بصورة حادة ولاسيما أسعار النفط والغاز الطبيعي أثرت على كافة الصناعات حيث شهدت كافة المواد ارتفاعا غير مسبوقا في الأسعار على جميع الأصعدة نتيجة تلك الأحداث.

وتوقع الفولي أن تسجل سوق العقارات في روسيا بحلول شهر ديسمبر المقبل ارتفاعا في الأسعار بنسبة 15%، حيث أن هذه الزيادة عادية إذ أن أسعار العقارات في روسيا تصعد بهذه النسبة بشكل سنوي، لافتا إلى أن أسعار العقارات في روسيا كانت تصعد قبل جائحة كورونا بنسبة 5% - 12% بشكل سنوي.

وأشار الخبير العقاري المصري إلى أن الجميع يدرك تماما أن الأزمة الحالية خارجة عن إرادة الحكومة باعتبارها أزمة عالمية خلفت وراءها تداعيات سلبية عديدة على مستوى العالم أجمع وعلى المستوى المحلي أيضا، كما أن هذه التداعيات طالت قطاع العقارات والمطورين العقاريين بشكل ملحوظ، وظهر ذلك واضحا في الارتفاعات المتتالية لأسعار مواد البناء المختلفة، فضلا عما أحدثه ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار، وغيرها من التأثيرات السلبية الأخرى العديدة على هذا القطاع، كما أن وجود شركات عقارية وهمية يزيد من التأثيرات السلبية على الشركات العقارية الملتزمة في هذا التوقيت حيث يزيد من أعباءها المالية ما يهدد استدامة تنفيذ مشروعاتها بتكلفة مناسبة للمواطن المصري الأمر الذي يتطلب دعم المطور الحقيقي لغربلة وإعادة انضباط السوق العقاري وكذلك ضرورة الاتجاه الى التوسع الرأسي في المدن الجديدة أو حتي إلغاء غرف السطح واستبداله بدور كامل لمواجهة تكلفة الانشاءات العالية وتقليل الأعباء والتكلفة على الشركات وبالتالي تقليل ثمن الوحدات على العملاء كإحدى الحلول لمواجهة ارتفاع الأسعار.

المصدر: RT