دراسة: تراجع الثقة في قطاع الأعمال الألماني لأدنى مستوى في عامين

أظهرت دراسة جديدة أن الثقة في قطاع الأعمال الألماني وصلت إلى أدنى مستوى لها في عامين، وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الطاقة واحتمال حدوث نقص محتمل في الغاز الطبيعي.

وحسب الدراسة التي أجراها معهد إيفو الألماني، فإن المؤشر الشهري للثقة، وهو مؤشر رئيسي لأكبر اقتصاد في أوروبا، انخفض إلى 88.6 نقطة في يوليو من 92.2 الشهر الماضي، وكان هذا هو الهبوط الثاني على التوالي، حيث وصل المؤشر إلى أدنى مستوى له منذ يونيو 2020.

وتوقع الاقتصاديون انخفاضا إلى 90.1 نقطة.

وقال معهد إيفو في بيان "تتوقع الشركات أن تصبح الأعمال أكثر صعوبة في الأشهر المقبلة"، مبينا أن "ارتفاع أسعار الطاقة وخطر نقص الغاز يلقيان بثقلهما على الاقتصاد. وألمانيا على أعتاب ركود".

يذكر أنه تم استئناف شحنات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب السيل الشمالي- 1 القادم من روسيا إلى ألمانيا كما هو مقرر الأسبوع الماضي بعد توقف لمدة 10 أيام للصيانة، لكن لا يزال التدفق عند مستوى 40 بالمائة فقط من السعة الكاملة، كما كان الحال منذ منتصف يونيو.

ولا تزال التوقعات بالنسبة لعمليات التسليم المستقبلية من روسيا، والتي شكلت مؤخرا حوالي ثلث إمدادات الغاز الألمانية، غير مؤكدة.

وأعلنت الحكومة الألمانية أنها ستكثف متطلبات تخزين الغاز وتتخذ المزيد من الإجراءات لتوفير الغاز المستخدم في صناعة الطاقة وتوليد الكهرباء وتدفئة المنازل في الشتاء.

المصدر: AP