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مصر.. الحكومة تحسم الجدل حول إلغاء دعم الخبز

مال وأعمال

مصر.. الحكومة تحسم الجدل حول إلغاء دعم الخبز
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ردت الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، على انتشار أنباء بشأن اعتزامها إلغاء  دعم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية. 

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وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية، وأن الدولة مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي زيادة.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية،، أنه قد تم زيادة دعم الخبز في موازنة العام المالي الجديد 2023/2022 لأكثر من 22 مليار جنيه، مُشيرةً إلى أن عدد مستحقي دعم الخبز قد بلغ حتى الآن نحو 71 مليون مواطن، مُشددةً على أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية للتعرف على مدى سهولة حصول المواطن على حصته كاملة من الخبز المدعم، وفقًا للأسعار المقررة من قبل الوزارة.

المصدر: القاهرة 24

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