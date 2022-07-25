تحركات في مصر بعد حديث علاء مبارك عن "كارثة"

أعلنت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، أن هيئة حماية الشواطئ تتابع كل الأعمال التي تتم في سواحل البحر، مؤكدة أنه تم إيقاف أعمال التكريك في منطقة مراسي بالساحل الشمالي.

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وأوضحت وزيرة البيئة في تصريحات تلفزيونية، أن عمليات التكريك في المنطقة الشاطئية لقرية مراسي بدأت في العام الماضي، ولكن لم يكن بهذا المستوى، مؤكدة أن الدولة اتخذت إجراءات عاجلة تصحيحية ووقف أعمال التكريك في منقطة مراسي.

وأضافت الوزيرة، أن الدولة تعمل على إجراءات عاجلة من خلال دراسات، مؤكدة أن تلك الدراسات تستمر لمدة أربعة أيام بعد اجتماع اللجنة العليا للتراخيص والذي سينعقد غدًا.

وفي وقت سابق، أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تعليمات بتشكيل لجنة عاجلة ومتخصصة من فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، والإدارة المركزية للمحميات الشمالية لمعاينة المنطقة الشاطئية لقرية مراسي والقرى المجاورة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وجاء ذلك بعدما تابعت وزارة البيئة ما تم تداوله من شكاوى المواطنين بوجود عكارة بمياه البحر بالمنطقة الشاطئية المجاورة لقرية مراسي المملوكة لشركة إعمار الإماراتية.

وكان علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، تغريدة علي حسابه في "تويتر" حول كارثة في الساحل الشمالي.

وقال: "يتعرض الساحل الشمالي الذى يعتبر من اجمل شواطئ العالم لعملية نحر شديد للشواطئ المجاورة لمراسي، لابد من معرفة الأسباب الحقيقية التى أدت الى هذا، وهل بناء مارينا مراسي سبب من الأسباب ام هناك أسباب اخرى".

المصدر: القاهرة 24 + RT