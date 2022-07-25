بيانات تكشف إيرادات العراق من صادرات النفط

أعلنت وزارة النفط العراقية عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر يونيو الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومـو".

وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام في الشهر الماضي 101 مليونا و191 ألفا و236 برميلا، بإيرادات تجاوزت 11 مليار دولار (أحد عشر مليارا وثلاثمائة وأربعة وخمسون مليونا وخمسمائة وأربعة وأربعون ألف دولار).

وأشارت البيانات إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يونيو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (97) مليونا و(980) ألفا و(589) برميلا، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك (الشمال) عبر ميناء جيهان (2) مليون و(910) آلاف و(887) برميلا.

ولفتت إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ (112.209) دولار، وأن الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (36) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

المصدر: RT