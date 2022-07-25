مصر.. الدولار يقترب من الارتفاع بشكل تاريخي أمام الجنيه لأول مرة منذ 2016

أعلنت وسائل الإعلام المصرية اقتراب سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري من مستوى 19 جنيها في البنك المركزي، وكذلك البنك الأهلي وبنك مصر.

إقرأ المزيد

وأوضحت أن الدولار يقترب من هذا السعر لأول مرة منذ عام 2016 عندما تم تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصري أمام الدولار.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 18.88 جنيه للشراء، 18.98 جنيه للبيع، أما في البنك الأهلي المصري فقد سجل سعر الدولار 18.89 للشراء و18.95 للبيع، وفي بنك مصر سجل سعر الدولار 18.89 لشراء و18.95 للبيع.

المصدر: القاهرة 24