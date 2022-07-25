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الغارديان: المتقاعدون في بريطانيا مجبرون على العمل بسبب ارتفاع الأسعار في البلاد

مال وأعمال

الغارديان: المتقاعدون في بريطانيا مجبرون على العمل بسبب ارتفاع الأسعار في البلاد
AP
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قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن البريطانيين الأكبر سنا سيضطرون للعمل بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.

وبحسب الصحيفة نقلا عن بيانات من مكتب الإحصاء الوطني (ONS)، التي قالت إنه خلال العام الماضي كانت هناك زيادة في النشاط الاقتصادي بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، إذ كان هناك 116000 شخص يعملون أو يبحثون عن عمل.

وأكثر من نصف الزيادة الإجمالية في السكان النشطين اقتصاديا يمثلها الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

ونقلت الصحيفة عن  مصادر مطلعة أن "المزيد والمزيد من المتقاعدين يشعرون بأنهم أصبحوا أكثر فقرا حاليا من أي وقت مضى، وثقة المستهلك في أدنى مستوياتها على الإطلاق، والقوة الشرائية تتراجع كل شهر". 

ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، سجل التضخم السنوي في البلاد في أبريل أعلى مستوى قياسي له منذ مارس 1982 ، وشكل 9٪ مقابل 7٪ في الشهر السابق له، وفي يوليو وصل التضخم إلى 9.4٪.

وارتفعت أسعار المستهلك البريطاني بنسبة 2.5٪ في أبريل بعد ارتفاعها بنسبة 1.1٪ في مارس.

المصدر: نوفوستي

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