حتى الموتى ببريطانيا يشعرون بضغوط التضخم.. تجاوز رسوم حرق الجثة 1000 جنيه بسبب ارتفاع تكلفة الوقود!

تفرض محارق الجثث في بريطانيا حاليا أسعارا مرتفعة للغاية لتعكس التضخم في البلاد وارتفاع تكلفة الوقود.

إقرأ المزيد

حيث ارتفع متوسط كلفة حرق الجثة ​​بمقدار 20 جنيها إسترلينيا وبلغ 867.75 جنيها منذ عام 2021، لكن بعض مقدمي الخدمة أضافوا أكثر من 100 جنيه إسترليني، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وفي شهر يناير الماضي، كلف الحرق الأساسي أكثر من 1000 جنيه إسترليني في سبع مناطق: ثاتشام في ويست بيركس، ويسترلي في بريستول، وبيتربورو، وتوركواي، وباسيلدون، بالإضافة إلى فريوكهايم وموراي في اسكتلندا.

ويشمل ذلك تكاليف مثل النقل وتأجير الأماكن والزهور، حيث تم رفع الرسوم من 659 جنيها إسترلينيا إلى 763 جنيها في بانجور، شمال ويلز، ومن 793 جنيها إسترلينيًا إلى 895 جنيها في تشيلمسفورد، إسيكس. ولا تزال التكاليف ترتفع مع زيادات أخرى مقررة في سبتمبر.

ويختار المزيد من الناس الآن أرخص الطرق لحرق الجثث مباشرة ، بدون وجود خدمة مراسم، والرماد يحتفظ به أو ينثره الأحباء الذين يرتبون وداعهم بأنفسهم.

وتقول شركة التأمين SunLife ، التي أصدرت تقرير تكلفة الموت، إن هذه بلغت 3٪ فقط من جميع الجنازات في عام 2019 ولكن 18٪ العام الماضي، ووجدت أنه على الرغم من انخفاض متوسط ​​تكلفة الجنازة في المملكة المتحدة لأول مرة على الإطلاق في العام الماضي بنسبة 3.1٪ لتصل إلى 4056 جنيها إسترلينيا، أتت المدخرات في الغالب من انخفاض رسوم المتعهدين والوزراء.

وكان لدى عائلة واحدة من كل ست أسر مخاوف مالية كبيرة بشأن الجنازات، وكان نصف أولئك الذين فقدوا أحباءهم العام الماضي يتطلعون إلى توفير النقود، بما في ذلك شراء نعش أرخص، وإنفاق أقل على الزهور، والاستيقاظ في المنزل.





المصدر: ميرور