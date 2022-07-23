لاغارد تتعهد بمكافحة التضخم

جددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد التأكيد على أن البنك مصمم للسيطرة على التضخم.

وكتبت لاغارد في مقال نشرته مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية يوم الجمعة: "سنرفع معدل الفائدة الأساسي إلى المستوى المطلوب لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف".

ويستهدف البنك المركزي الأوروبي جعل التضخم عند 2% في المدى المتوسط. ووصل التضخم في منطقة اليورو حاليا إلى مستوى قياسي بلغ 8.6 %، فيما بلغ في ألمانيا 7.6 %.

وذكرت لاغارد: "التضخم مرتفع للغاية"، وذكرت أن التضخم المرتفع يرجع بشكل كبير إلى عوامل لا تستطيع البنوك المركزية السيطرة عليها.

وأضافت "ومع ذلك، يمكننا ضمان ألا يظل التضخم مرتفعا بشكل دائم".

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس للمرة الأولى منذ أحد عشر عاما، وكان رفع سعر الفائدة أعلى من المتوقع بنصف نقطة مئوية.

ومع ذلك، بدأ البنك المركزي معركته ضد التضخم في وقت متأخر بكثير عن البنوك المركزية الكبيرة الأخرى، مثل البنك المركزي الأمريكي أو البنك المركزي البريطاني.

المصدر: وسائل إعلام ألمانية