الدولار يتجه نحو خسارة أسبوعية واليورو يتراجع عن أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين

صعد الدولار بقوة اليوم لكنه ظل في طريقه نحو تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ نهاية مايو، بعد بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة.

كما تراجع اليورو بعد تحقيقه أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين الخميس، عندما رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الإقراض في أول رفع للفائدة منذ 2011.

وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.35% إلى 106.98 نقطة بعد انخفاض 0.36% يوم الخميس، لكن على مستوى أسبوعين ظل منخفضا 0.95% وهو أكبر تراجع منذ 29 مايو، وأول انخفاض أسبوعي منذ 4 أسابيع.

ونزل اليورو 0.44% إلى 1.0187 دولار، متراجعا أكثر عن المستوى المسجل الخميس عند 1.0279 دولار، وذلك بعد رفع أكبر من المتوقع للفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.

وأوضح المركزي الأوروبي في بيان أن أسعار الطاقة المرتفعة للغاية هي السبب الرئيسي لتوجهه نحو رفع معدلات الفائدة، مضيفا أنه على الرغم من ذلك "تؤدي اختناقات العرض والطلب المرتفع وانخفاض سعر الصرف أيضا إلى ارتفاع التضخم".

واتجه الين الياباني نحو أول ارتفاع أسبوعي منذ نهاية مايو، على الرغم من أن تعافي الدولار حد من مكاسبه.

وزاد الدولار 0.43% إلى 137.925 ين بعد تراجعه 0.67% مساء الخميس، مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى في 24 عاما عند 139.38 ين، والذي وصل إليه الأسبوع الماضي.

كما تراجع الجنيه الإسترليني 0.35% إلى 1.1962 دولار ليقلص مكاسبه خلال الأسبوع إلى 0.8%، لكنه يظل عند أعلى مستوى منذ نهاية مايو.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.47% إلى 0.69035 دولار، لكن ذلك يظل أفضل أداء له منذ 20 مايو.

المصدر: مجلة "فوربس الشرق الأوسط"