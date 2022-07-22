المركزي الروسي يفاجئ الأسواق ويخفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 1.5% إلى 8% سنوي

اتخذ البنك المركزي الروسي، خلال اجتماع مجلس إدارته اليوم الجمعة، قرارا مفاجئا للأسواق، إذ خفض سعر الفائدة بواقع 1.5% إلى مستوى 8% سنوي.

وفيما يلي أبرز النقاط التي تضمنها اجتماع المركزي الروسي:

- المركزي الروسي حسن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي في 2022، إذ يتوقع تراجع الاقتصاد الروسي هذا العام بنسبة 4% - 6%، بعد أن كان يتوقع سابقا تراجعا بنسبة 8% - 10%.

- التضخم في روسيا سيتراجع في روسيا هذا العام إلى 12% - 15%، وفي 2023 إلى 5% - 7%، وفي العام 2024 سيبلغ مستوى 4% (المستوى المستهدف).

- رفع البنك المركزي توقعات تدفق رأس المال من روسيا في عام 2022 إلى 246 مليار دولار، من 151 مليار دولار.

- زاد البنك المركزي توقعاته لسعر النفط الروسي ماركة "يورالس" من 75 دولارا للبرميل إلى 80 دولارا للبرميل هذا العام.

- سيقوم المركزي الروسي بتقييم جدوى تخفيض سعر الفائدة الرئيسي في النصف الثاني من عام 2022.

- التضخم السنوي في روسيا حسب التقديرات انخفض في 15 يوليو 2022 إلى 15.5%.

- المركزي الروسي: قد يؤدي تزايد مخاطر حدوث ركود اقتصادي في العالم إلى إضعاف الطلب على الصادرات الروسية وإضعاف الروبل.

يتبع..