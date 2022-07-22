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بعد استئناف عمله.. ما حجم الغاز الروسي الذي يتم ضخه إلى أوروبا عبر "السيل الشمالي-1"

مال وأعمال

بعد استئناف عمله.. ما حجم الغاز الروسي الذي يتم ضخه إلى أوروبا عبر
Sputnik
صورة تعبيرية
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أظهرت بيانات مشغل خط الأنابيب "السيل الشمالي-1"، أنه من المتوقع ضخ غاز من روسيا إلى أوروبا عبر هذا الخط، اليوم الجمعة، عند مستوى 40% من القدرة الكاملة للخط .

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الشركة المشغلة لـ"السيل الشمالي-1" تعلن بدء ضخ الغاز عبر خط الأنابيب بعد أعمال صيانة مجدولة

وأفادت شركة "نورد ستريم" (Nord Stream AG) المشغلة للخط، بأنه من المتوقع أن تكون أحجام ضخ الغاز الطبيعي عبر "السيل الشمالي-1" في 22 يوليو 2022 عند مستوى 2.66 مليون متر مكعب في الساعة، أو ما يقرب من 64 مليون متر مكعب لكل يوم غاز كامل.

وتم استئناف ضخ الغاز الطبيعي مجددا من روسيا إلى أوروبا عبر خط الأنابيب "السيل الشمالي-1" بعد الانتهاء من أعمال صيانة مخطط لها لخط أنابيب الغاز هذا.

وتوقف ضخ الغاز عبر المسار "السيل الشمالي-1" (أنبوب غاز بين روسيا وألمانيا تم مده عبر قاع بحر البلطيق) من 11 وحتى 21 يوليو الجاري وذلك بسبب أعمال صيانة دورية.

المصدر: نوفوستي

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