ليبيا تعلن استئناف صادرات النفط بعد توقف دام شهورا

استأنفت ليبيا تصدير النفط بعد توقف استمر لشهور، وإقالة رئيس شركة النفط الوطنية الليبية.

وقالت القيادة الجديدة لمؤسسة النفط الوطنية إن ناقلة النفط ماتالا التي ترفع علم مالطا رست في ميناء السدرة لشحن مليون برميل من النفط الخام. وأضافت أن السفينة ستتجه بعد ذلك إلى إيطاليا.

ووفقا للمؤسسة الوطنية للنفط، من المقرر أن تشحن ناقلتان أخريان- هما نيسوس سيفنوس التي ترفع علم جزر مارشال وكروديميد التي ترفع علم ليبيريا- 1.6 مليون برميل من حقلي الزويتينة وراس لانوف.

والأسبوع الماضي، رفعت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة التي أُعلنت في أبريل في عدة منشآت نفطية بعد أن قام زعماء القبائل، المتحالفون مع الجنرال خليفة حفتر، بإغلاقها.

وكان عبد الحميد الدبيبة، رئيس وزراء حكومة طرابلس، أعلن الأسبوع الماضي، إقالة مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط. وتم تعيين فرحات بن قدارة، المحافظ السابق للبنك المركزي الليبي، لرئاسة شركة النفط المهمة.

ورفض صنع الله الخطوة وقال إن حكومة الدبيبة تفتقر إلى الشرعية.

تحكم ليبيا الآن إدارتان متنافستان، حكومة دبيبة في طرابلس وحكومة فتحي باشاغا، الذي عينه برلمان شرقي البلاد في فبراير، ومقره الآن في مدينة سرت.

المصدر: AP