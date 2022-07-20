طرح شركات الحكومة المصرية في البورصة

وافق مجلس الوزراء المصري على تأهيل شركة وطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية صافي، التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تمهيدا للطرح بالبورصة.

إقرأ المزيد

وتهدف مصر وفقا للصندوق السيادي، لطرح الشركتين لجذب العديد من المستثمرين الأجانب والمصريين، وبالفعل تم مناقشتهم في نوعية المشاركة، وعند تقارب وجهات النظر يتم فتح قاعدة بيانات لإجراء الفحص ليكون لديهم قدر كاف من المعلومات يستطيع من خلالها المستثمر تقديم عرض مالي استرشادي.

ووفقا للصندوق فإن شركة "صافي" إحدى شركات جهاز الخدمة الوطنية قد يتم طرحها بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي، ففي كلتا الحالتين فإن الصندوق يحقق استفادة في استثماره.

المصدر: القاهرة 24 + اليوم السابع