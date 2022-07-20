بكين تقلل من احتمال نجاح القيود الأمريكية ضد روسيا

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، تصريحات مسؤولين أمريكيين حول نجاح العقوبات ضد روسيا وإمكانية استخدام واشنطن مثل هذا النموذج في بناء العلاقات مع الصين.

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وقال المسؤول الصيني، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "أعلم أن المسؤول الأمريكي المعني تحدث عن إجراءات خفض الصادرات إلى روسيا ووصفها بأنها ناجحة، لا أعرف حتى من أين أبدأ من أجل الحديث عن هذا النجاح للجانب الأمريكي".

وتابع قائلا: "يعرف الناس في جميع أنحاء العالم أن الولايات المتحدة تواجه الآن أسوأ تضخم منذ 40 عاما وأن أسعار المواد الغذائية والطاقة في الولايات المتحدة ترتفع باستمرار وتجعل الحياة صعبة للغاية بالنسبة للناس العاديين وانخفضت توقعات المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى منذ عام 1952".

وشدد المسؤول على أن الولايات المتحدة هي المحرض في الأزمة بأوكرانيا، وقال إن "الولايات المتحدة هي المحرض على الأزمة في أوكرانيا فهي تعمل باستمرار على تفاقم التناقضات القائمة وتثير تناقضات جديدة وتلوح بهراوة العقوبات وتستخدم تدابير الإكراه الاقتصادي وتتدخل مرارا وتكرارا في العلاقات العادية بين الدول، وتنتهك قواعد التجارة الدولية، الأمر الذي أدى إلى مزيد من التعقيد والتوسع في الأزمة في أوكرانيا".

وأشار إلى أن العالم يواجه في الوقت الحاضر وضعا صعبا في أسواق الأوراق المالية والنفط والغاز والأغذية والمعادن غير الحديدية، فيما تعرض سكان البلدان النامية لضربة قاسية بشكل خاص.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: "الحقائق تثبت أن عقلية حقبة الحرب الباردة ومواجهة التكتلات لا يمكن أن تحقق النجاح بل يمكن أن تؤدي إلى توجيه ضربة إلى نفسها (الولايات المتحدة) وكذلك للسلم والأمن العالميين. وعلى الجانب الأمريكي التفكير في هذا الأمر".

المصدر: تاس