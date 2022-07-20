كييف تريد الاتفاق على تأجيل سداد الدين العام

جاء في قرار صدر عن مجلس الوزراء الأوكراني، ونشر على الموقع الإلكتروني للحكومة، أن سلطات كييف تخطط لتنسيق والاتفاق على عملية تأجيل سداد ديون الدولة لمدة عامين.

وكلف القرار، وزارة المالية الأوكرانية، باتخاذ التدابير اللازمة لتنسيق عملية تأجيل سداد السندات الحكومية لمدة 24 شهرا. وجرى الحديث عن منح فائدة إضافية على القروض. ومن المقرر أيضا تأجيل تسديد إيرادات الفوائد على السندات لمدة 24 شهرا، مع تراكم دخل فوائد إضافي.

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وجاء في الملحق الإضافي للوثيقة، الذي سرد الشروط التي يجب تنسيقها والاتفاق عليها: "يتم تأجيل تاريخ استحقاق كل سند ... لمدة 24 شهرا من تاريخ استحقاق السندات".

في وقت سابق، قال عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، إن الدين العام لأوكرانيا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام قد يتجاوز 91-99٪.

المصدر: نوفوستي