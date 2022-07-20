لوغينوف: روسيا تواصل توريد الغاز الطبيعي المسال إلى فنلندا

قال الممثل التجاري الروسي في هلسنكي أنطون لوغينوف إن فنلندا رفضت تسديد ثمن الغاز الروسي المصدر إليها عبر الأنابيب بالروبل، لكن توريد الغاز الطبيعي المسال إلى فنلندا لا يزال مستمرا.

وأضاف لوغينوف: "هناك نقطة أساسية ومبدئية واحدة - رفض الفنلنديون الحصول على الغاز بواسطة الأنابيب بسبب الخلاف على شروط الدفع بالروبل، احتفظوا بعقد لتوريد الغاز الطبيعي المسال من المحطة الخاصة بذلك بمقاطعة لينينغراد واستمر التوريد إلى فنلندا".

وأوضح الممثل التجاري الروسي، أن هلسنكي تأمل بتلبية الطلب الوطني على الغاز الطبيعي من خلال الإمدادات عبر خط أنابيب البلطيق واستئجار محطة غاز طبيعي مسال أمريكية عائمة، تتوقع وصولها في ديسمبر.

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وقال: "في نفس الوقت، لا تعرف فنلندا بشكل كامل حتى الآن، أن الغاز الطبيعي الذي سيتم توريده إلى منشأة التخزين العائمة في إينكو وعبر خط نقل الغاز Balticconnector، هو غاز روسي لأن هذا الغاز بالذات يضخ عبر محطة في كلايبيدا وفي منشأة تخزين الغاز إنتشوكالنس. إذا أراد الفنلنديون دفع تكاليف إضافية للوسطاء في دول البلطيق والاتحاد الأوروبي، فهذا شأنهم".

المصدر: نوفوستي