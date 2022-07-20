صندوق النقد يؤكد إحراز تقدم في المفاوضات مع تونس

أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، أن بعثة من خبرائه اختتمت الاثنين الماضي زيارة إلى تونس في إطار مفاوضات تجريها المؤسسة المالية الدولية مع البلد المأزوم لمنحه برنامج مساعدات.

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وجاء في بيان صدر عن الصندوق: "حققت السلطات التونسية وخبراء صندوق النقد الدولي تقدما جيدا في تحديد المعالم الرئيسية لسياسات وإصلاحات السلطات التي يمكن أن يدعمها برنامج مع صندوق النقد الدولي".

وأضاف: "المناقشات ستستمر على مدار الأسابيع المقبلة".

ورحب الصندوق بمواصلة السلطات التونسية "التقدم في جدول أعمالها للإصلاح الاقتصادي من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم النمو الاحتوائي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وكذلك العدالة الضريبية".

كما رحب "بانفتاح الحكومة والشركاء الاجتماعيين تجاه الحوار البناء بشأن تنفيذ برنامج إصلاحي مراعٍ للاعتبارات الاجتماعية وداعمٍ للنمو".

ونقل البيان عن رئيس البعثة، بيورن روتر، قوله إن "المناقشات كانت مثمرة بشأن اتفاق جديد في إطار +تسهيل الصندوق الممدد+ لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية للسلطات".

وأضاف أن خبراء الصندوق والمسؤولين التونسيين "سيواصلون المناقشات على مدار الأسابيع المقبلة بهدف التوصّل إلى اتفاق على مستوى الخبراء".

وتتمحور المفاوضات بين تونس وصندوق النقد حول برنامج الإصلاحات الذي تقترحه الحكومة برئاسة نجلاء بودن، ويشترط الصندوق أن يترافق القرض مع تنفيذ إصلاحات جذرية.

ويقدر خبراء أن يبلغ حجم القرض نحو ملياري يورو.

المصدر: أ ف ب