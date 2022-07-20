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التضخم السنوي في المملكة المتحدة يتسارع ويسجل أعلى مستوى منذ 1982

مال وأعمال

التضخم السنوي في المملكة المتحدة يتسارع ويسجل أعلى مستوى منذ 1982
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تسارع التضخم السنوي في المملكة المتحدة في يونيو الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 9.4%، وسجل بذلك أعلى مستوى منذ العام 1982، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني (ONS).

ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني (ONS) فإن مؤشر التضخم السنوي كان في شهر مايو الماضي عند مستوى 9.1%.

وقالت الهيئة البريطانية، إن أسعار المستهلك صعدت بنسبة 0.8% في شهر يونيو الماضي بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 0.7% في شهر مايو 2022.

وجاءت نتيجة شهر يونيو 2022 مخالفة لتوقعات المحللين، الذين توقعوا في استطلاع رآي أجرته بوابة DailyFx، أن يبلغ التضخم السنوي في الشهر الماضي عند 9.3%.

المصدر: برايم

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