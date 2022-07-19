استطلاع: تصاعد قياسي في نسبة المستثمرين الأمريكيين المتشائمين حيال الاقتصاد العالمي

أبدى عدد متزايد من المستثمرين تشاؤمهم بتوقعات الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات، حسب استطلاع أجراه "بنك أوف أميركا".

وبلغت نسبة المستطلعين الذين يتوقعون تراجع الاقتصاد خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى مستوى قياسي بلغ 79%، بزيادة 6 نقاط مئوية عن الشهر الماضي. وارتفعت حصة المستثمرين الذين يتوقعون تدهور أرباح الشركات خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بنسبة 7 نقاط مئوية، لتصل أيضًا إلى 79%.

وتوقعت نسبة قياسية بلغت 90% من المشاركين حدوث تضخم في الاقتصاد العالمي، مقارنة بـ 83% في الشهر الماضي.

وقال "بنك أوف أميركا" إن المستثمرين قللوا من تعرضهم للأصول الخطرة إلى أدنى مستويات لم تسجل حتى خلال الأزمة المالية العالمية، و"استسلموا بالكامل" في مواجهة التوقعات الاقتصادية القاتمة.

وتراجعت حصة الأسهم في المحافظ الاستثمارية هذا الشهر إلى أدنى مستوياتها منذ انهيار البنك الاستثماري "ليمان براذرز" عام 2008، وبلغت حصة البقايا النقدية 6.1%، وهي الأعلى منذ أكتوبر 2001.

وأجري الاستطلاع الأسبوع الماضي بين 259 مستثمرا يديرون أصولا يبلغ مجموعها 722 مليار دولار.

المصدر: إنترفاكس