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لأول مرة منذ شهرين.. انخفاض سعر البنزين في الولايات المتحدة

مال وأعمال

لأول مرة منذ شهرين.. انخفاض سعر البنزين في الولايات المتحدة
AFP
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أفادت جمعية السيارات الأمريكية، بانخفاض سعر البنزين على المستوى الوطني إلى أقل من 4.50 دولار للغالون، مسجلة أدنى مستوى لها في شهرين.

وبلغ المتوسط ​​الوطني للغالون اليوم الثلاثاء، 4.495 دولار، مما يمثل انخفاضا بنسبة 10٪ تقريبا عن ذروة شهر يونيو التي تجاوزت 5 دولارات.

ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، هذه المرة الأولى التي ينخفض ​​فيها المعدل الوطني للبنزين إلى أقل من 4.50 دولار منذ 16 مايو.

المصدر: axios

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