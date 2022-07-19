لأول مرة منذ شهرين.. انخفاض سعر البنزين في الولايات المتحدة

أفادت جمعية السيارات الأمريكية، بانخفاض سعر البنزين على المستوى الوطني إلى أقل من 4.50 دولار للغالون، مسجلة أدنى مستوى لها في شهرين.

وبلغ المتوسط ​​الوطني للغالون اليوم الثلاثاء، 4.495 دولار، مما يمثل انخفاضا بنسبة 10٪ تقريبا عن ذروة شهر يونيو التي تجاوزت 5 دولارات.

ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، هذه المرة الأولى التي ينخفض ​​فيها المعدل الوطني للبنزين إلى أقل من 4.50 دولار منذ 16 مايو.

المصدر: axios