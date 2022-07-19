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الاتحاد الأوروبي يعتزم تسهيل الصادرات الغذائية من الموانئ الروسية

مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي يعتزم تسهيل الصادرات الغذائية من الموانئ الروسية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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يعتزم الاتحاد الأوروبي تسهيل تصدير المواد الغذائية من الموانئ الروسية، التي توقفت خدمتها بسبب العقوبات الأوروبية وفقا لما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مشروع أوروبي لتخفيف العقوبات.

وذكرت وسائل الإعلام: "تماشيا مع تعديلات العقوبات، يخطط الاتحاد الأوروبي أيضا لتسهيل الصادرات الغذائية من الموانئ الروسية التي توقف التجار عن خدمتها بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي".

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قطاعات وشركات وشخصيات في روسيا، ومن العقوبات تم فرض قيود على حركة السفن بين الموانئ الروسية والأوروبية، وحظر شركات التأمين الأوروبية من تقديم خدماتها للشركات الروسية.

المصدر: نوفوستي

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