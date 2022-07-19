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وزير أردني: سوريا رفضت طلب الأردن تزويده بالمياه

مال وأعمال

وزير أردني: سوريا رفضت طلب الأردن تزويده بالمياه
Legion-Media
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قال وزير المياه والري الأردني محمد النجار، إن سوريا رفضت طلبا من الأردن لتزويده بحوالي 30 مليون متر مكعب من المياه لغايات الزراعة لتلبية احتياجات المزارعين خلال الصيف.

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وأضاف النجار أن الطلب تم رفضه "نتيجة الظروف الجوية والوضع السياسي في مناطق بجنوبي سوريا".

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن الوزير قوله إن الحلول المتوفرة لدى الوزارة هي إعادة تأهيل آبار المخيبة لزيادة كميات المياه بشكل تلبي حاجات المزارعين.

وأشار إلى أنه "خلال الأسبوع الماضي تم طرح عطاء من خلال القطاع الخاص للإسراع في تأهيل آبار المخيبة لزيادة كميات المياه للمزارعين بالتحديد".

المصدر: وسائل إعلام أردنية

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